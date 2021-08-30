СТБ і «UA: Перший» більше не будуть спільно проводити нацвідбір на «Євробачення»

Телеканали СТБ і «UA:Перший» завершили своюшестирічне співпрацю в спільному проведенні національного відбору на «Євробачення». Тепер «UA:Перший» проводитиме конкурс самостійно.

Телеканали не повідомили причини припинення співпраці. СТБ на своєму сайті лише подякував мовнику за партнерство і побажав «зберегти високий рівень довіри до національного відбору».

СТБ і «UA:Перший» підписали меморандум про спільне проведення нацвідбору в 2015 році на тлі фінансових проблем Національної телерадіокомпанії. У 2018 році співпрацю продовжили ще на три роки. СТБ проводив кастинги і прямі ефіри нацвідбору, а також допомагав переможцями національного відбору створювати конкурсні номери на «Євробачення».

В СТБ заявили, що допомогли розширити аудиторію проєкту вдвічі, зробивши його одним з найпопулярніших на українському телебаченні.