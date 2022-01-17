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В лонг-лист Национального отбора на участие в «Евровидении-2022» попали 27 участников. Полный список

Автор:
София Телишевская
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В предварительный список кандидатов Национального отбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022» попали 27 исполнителей. В целом общественный вещатель получил 284 заявки на участие в конкурсе.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В лонг-лист попали:

  • Alina Pash;
  • AMARIIA;
  • Barleben;
  • DOdoBro;
  • Cloudless;
  • FIZRUK;
  • Gorim!;
  • IDXO;
  • Kalush Orchestra;
  • LAUD;
  • Laura Marti;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic;
  • Oyedamola;
  • ROXOLANA;
  • Schor;
  • SHY;
  • София Шанти;
  • SOWA;
  • The blue artic;
  • The Tape Machine;
  • Victoria NIRO;
  • WELLBOY;
  • АНЦЯ;
  • Вика Ягич;
  • Східзахід;
  • Юлия Тимочко.

Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале.

Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».

Песенный конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине.

  • На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.