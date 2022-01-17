Українці уже витратили 1,5 млрд грн, отриманих за вакцинацію. Найбільше купували книги та квитки в кіно

З початку запуску програми «єПідтримка», 19 грудня 2021 року, понад 7,2 млн українців подали заявки в «Дії» на отримання 1000 гривень за вакцинацію.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За чотири тижні дії програми громадяни отримали майже 7 мільярдів гривень, з яких 1,5 мільярда уже витратили.
За видами витрат найпопулярнішими стали:
- книжкові магазини — 490 млн грн;
- кінотеатри — 386 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги — 188 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення — 180 млн грн;
- спорт — 146 млн грн.
З другої половини січня 2022 року програму розширять — українці старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання ліків. Гроші потрібно витратити упродовж чотирьох місяців з моменту отримання.
Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.