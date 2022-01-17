Украинцы уже потратили 1,5 млрд грн, полученных за вакцинацию. Больше всего покупали книги и билеты в кино

С начала запуска программы «єПідтримка», 19 декабря 2021 года, более 7,2 млн украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 гривен за вакцинацию.

Об этом сообщает Министерство экономики.

За четыре недели действия программы граждане получили почти 7 миллиардов гривен, из которых 1,5 миллиарда уже потратили.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 490 млн грн;

кинотеатры — 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 188 млн грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 180 млн грн;

спорт — 146 млн грн.

Со второй половины января 2022 года программу расширят — украинцы старше 60 лет смогут потратить эти средства на приобретение лекарств. Деньги следует потратить в течение четырех месяцев с момента получения.

Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).