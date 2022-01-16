У Кремлі заявили, що НАТО здійснює «вторгнення в Україну». Тому Росія лишатиме війська вздовж українських кордонів

У Кремлі заявили, що це НАТО здійснює поступове «вторгнення в Україну». Така ситуація нібито загрожує європейській та російській безпеці, а тому Росія змушена вживати заходи.

Про це в інтерв’ю телеканалу CNN розповів речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ми спостерігаємо поступове вторгнення НАТО на територію України зі своєю інфраструктурою, своїми інструкторами, запасами оборонного та наступального озброєння, навчанням українських військових тощо», — пояснив він.

Пєсков заявив, що у Росії це вважають загрозою для них, а тому змушені вживати певних заходів. Зокрема, розміщувати свої війська вздовж українських кордонів. Він підкреслив, що це відбувається на тлі «недружелюбної атмосфери».

«Російські війська перебувають на території РФ поряд з українським кордоном, і ми вважаємо за необхідне залишити їх там перед обличчям дуже напруженої ситуації», — зазначив Пєсков.