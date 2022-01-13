Росія відмовилася «повернути в казарми» свої війська, що стоять уздовж українських кордонів

У Росії відмовилися повертати до казарм свої війська, які сконцентровані вздовж українських кордонів. Там назвали цю вимогу Заходу неприйнятною.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише РБК.

За його словами, Росія навіть не обговорюватиме це питання на перемовинах зі США.

«Уже говорять не лише про те, щоб відвести [військові частини] від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарм, —[заступниця держсекретаря США Венді] Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог. Звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо», — зазначив він.

До цього у Кремлі теж підкреслювали, що НАТО не має права диктувати Росії, коли та як переміщувати свої війська на своїй території.