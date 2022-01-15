Херсонська область вийшла із «помаранчевої» зони карантину. У ній залишаються лише два регіони

Херсонська область залишила «помаранчеву» зону карантину. У ній залишилися Сумська і Івано-Франківська області, решта — у «жовтій» зоні.

Про це свідчать дані МОЗ України.

На Прикарпатті коефіцієнт виявлення випадків захворювання становить 25,9% при встановленому показнику у 20%, а в Сумській — 25,8%.

У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються.