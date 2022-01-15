Херсонская область вышла из «оранжевой» зоны карантина. В ней остаются лишь два региона

Херсонская область покинула «оранжевую» зону карантина. В ней остались Сумская и Ивано-Франковская области, остальные — в «желтой» зоне.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.
На Прикарпатье коэффициент обнаружения случаев заболевания составляет 25,9% при установленном показателе в 20%, а в Сумской — 25,8%.
В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, что и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются.
- 15 декабря 2021 года Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- Первой в «оранжевую» зону в этом году вошла Херсонская область, но в мэрии Херсона заявили, что это механическая ошибка. Сумская область стала второй в «оранжевой» зоне, а Ивано-Франковская — третьей.