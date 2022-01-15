Херсонская область вышла из «оранжевой» зоны карантина. В ней остаются лишь два региона

Херсонская область покинула «оранжевую» зону карантина. В ней остались Сумская и Ивано-Франковская области, остальные — в «желтой» зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

На Прикарпатье коэффициент обнаружения случаев заболевания составляет 25,9% при установленном показателе в 20%, а в Сумской — 25,8%.

В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, что и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются.