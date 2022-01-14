КНДР знову провела ракетні випробування — запустила дві балістичні ракети

Північна Корея знову провела ракетні випробування. Цього разу там запустили дві балістичні ракети.

Про це пише Reuters.

Це вже треті випробування за останні два тижні. До цього КНДР заявляла про випробування гіперзвукових ракет.

За даними Південної Кореї, були запущені дві балістичні ракети малої дальності у східному напрямку. Згодом у береговій охороні Японії також повідомили, що з КНДР був здійснений запуск схожих на балістичні ракет. Вони впале у море за межами виняткової економічної зони Японії.

Напередодні запуску в Північній Кореї випустили повідомлення із засудженням нових санкцій з боку США, назвавши їх провокацією та попередивши про негайну реакцію. Там називають свої ракетні випробування «законним правом на самооборону» через загострення ситуації з боку США.