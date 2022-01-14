В Антарктиді виявили унікальну екосистему крижаної риби. Найбільша колонія у світі налічує 60 млн гнізд

За даними дослідників, загальна площа колонії становить 240 квадратних кілометрів, що дорівнює розміру острова Мальта. В середньому одне гніздо розміщене на площі в три квадратні метри, проте є випадки, коли одне-два активні гнізда перебувають на одному квадратному метрі. Загальна кількість рибних гнізд оцінюється приблизно у 60 мільйонів.

Про це повідомили в Інституті полярних та морських досліджень ім. Альфреда Вегенера (Німеччина).

В Антарктиді у вкритому кригою морі Ведделла виявили найбільшу у світі колонію гнізд крижаної риби.

Команда змогла чітко ідентифікувати рибні гнізда близько 15 сантиметрів завглибшки та 75 сантиметрів у діаметрі, які відрізнялися від мулистого морського дна круглою центральною областю з невеликого каміння.

Також науковці встановили, що є декілька типів рибних гнізд: «активні» гнізда, в яких було 1500—2500 ікринок і які охороняють дорослі риби; гнізда, що містять тільки ікру; невикористовувані гнізда, поблизу яких можна було побачити або рибу без ікри, або мертву рибу.

Дослідники також виявили, що цей регіон є популярним місцем для тюленів Ведделла — у 90 % випадків тюлені пірнали у пошуках їжі в районі активних гнізд риб.

Зазначимо, крижана риба є єдиним хребетним, яке не має червоних кровʼяних тілець (еритроцитів) та гемоглобіну. Щоб вижити за низьких температур, представники виду виробили білок-антифриз, який зупиняє зростання кристалів льоду в крові. Крижана риба має прозорі кров та більшу частину тіла.