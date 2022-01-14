В Антарктиде обнаружили уникальную экосистему ледяной рыбы. Самая большая колония в мире насчитывает 60 млн гнезд

В Антарктиде в покрытом льдом море Уэдделла обнаружили самую большую в мире колонию гнезд ледяной рыбы.
Об этом сообщили в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия).
По данным исследователей, общая площадь колонии составляет 240 квадратных километров, что равняется размеру острова Мальта. В среднем одно гнездо расположено на площади в три квадратных метра, однако есть случаи, когда одно-два активных гнезда находятся на одном квадратном метре. Общее количество рыбных гнезд оценивается примерно в 60 миллионов.
Команда смогла четко идентифицировать рыбные гнезда около 15 сантиметров в глубину и 75 сантиметров в диаметре, которые отличались от илистого морского дна круглой центральной областью из небольших камней.
Также ученые установили, что существует несколько типов рыбных гнезд: «активные» гнезда, в которых было 1500—2500 икринок и которые охраняют взрослые рыбы; гнезда, содержащие только икру; неиспользуемые гнезда, возле которых можно было увидеть либо рыбу без икры, либо мертвую рыбу.
Исследователи также установили, что этот регион является популярным местом для тюленей Уэдделла — в 90% случаев тюлени ныряли в поисках пищи в районе активных гнезд рыб.
Отметим, ледяная рыба является единственным позвоночным, не имеющим красных кровяных телец (эритроцитов) и гемоглобина. Чтобы выжить при низких температурах, представители вида произвели белок-антифриз, останавливающий рост кристаллов льда в крови. У ледяной рыбы прозрачная кровь и большая часть тела.
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