В Антарктиде обнаружили уникальную экосистему ледяной рыбы. Самая большая колония в мире насчитывает 60 млн гнезд

По данным исследователей, общая площадь колонии составляет 240 квадратных километров, что равняется размеру острова Мальта. В среднем одно гнездо расположено на площади в три квадратных метра, однако есть случаи, когда одно-два активных гнезда находятся на одном квадратном метре. Общее количество рыбных гнезд оценивается примерно в 60 миллионов.

Об этом сообщили в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия).

В Антарктиде в покрытом льдом море Уэдделла обнаружили самую большую в мире колонию гнезд ледяной рыбы.

Команда смогла четко идентифицировать рыбные гнезда около 15 сантиметров в глубину и 75 сантиметров в диаметре, которые отличались от илистого морского дна круглой центральной областью из небольших камней.

Также ученые установили, что существует несколько типов рыбных гнезд: «активные» гнезда, в которых было 1500—2500 икринок и которые охраняют взрослые рыбы; гнезда, содержащие только икру; неиспользуемые гнезда, возле которых можно было увидеть либо рыбу без икры, либо мертвую рыбу.

Исследователи также установили, что этот регион является популярным местом для тюленей Уэдделла — в 90% случаев тюлени ныряли в поисках пищи в районе активных гнезд рыб.

Отметим, ледяная рыба является единственным позвоночным, не имеющим красных кровяных телец (эритроцитов) и гемоглобина. Чтобы выжить при низких температурах, представители вида произвели белок-антифриз, останавливающий рост кристаллов льда в крови. У ледяной рыбы прозрачная кровь и большая часть тела.