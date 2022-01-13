В Угорщині всім охочим дозволили отримати четверту дозу вакцини

В Угорщині дозволили введення четвертої дози вакцини від коронавірусу. Вона буде доступна всім охочим.
Про це пише Reuters.
За словами очільника апарату прем’єр-міністра Гергелі Гуляша, четверту дозу дозволять вводити будь-кому за попередньої консультації з лікарем. Відповідну постанову уряд схвалить вже цього тижня.
Таке рішення в Угорщині ухвалили на тлі занепокоєння щодо майбутньої хвилі коронавірусу, яка буде пов’язана з новим штамом «Омікрон». Напередодні, у середу, у Данії теж зазначили, що пропонуватимуть четверту дозу вразливим верствам населення.
Водночас у європейському регуляторі зазначають, що достатніх даних про необхідність та ефективність четвертої дози наразі немає.
Окрім цього, угорський уряд скоротив з 10 днів до 7 днів термін карантину. Гуляш повідомив, що люди можуть виходити з нього навіть через 5 днів, якщо отримають негативний результат тесту.
- У Чилі в понеділок, 10 січня, почали вакцинувати від коронавірусу четвертою дозою. Вона призначена для людей зі слабким імунітетом.
- Першою країною, яка схвалила четверту дозу вакцини для людей із вразливих верств населення, став Ізраїль. Таким чином країна готується до спалаху захворюваності через штам «Омікрон».