У Чилі почали вакцинувати від коронавірусу четвертою дозою

У Чилі у понеділок, 10 січня, почали вакцинувати від коронавірусу четвертою дозою препарату. Вона призначена для людей зі слабким імунітетом. Про це повідомляє ABC News.

Президент Себастьян Піньєр заявив, що Чилі вводить четверту дозу достроково, тому що поточний щоденний рівень зараження, що становить 4 тисяч випадків, може зрости до 10 тисяч і більше.

Вакцинація четвертою дозою для людей з імунодефіцитом завершиться 7 лютого. Потім програма торкнеться людей старших 55 років, які отримали третю дозу щонайменше пів року тому. Це перша країна Латинської Америки, яка вдалась до такого кроку.

Чилі взагалі планувала почати вакцинацію четвертою дозою у лютому, однак різке зростання кількості інфекцій у сусідніх Аргентині, Болівії та Перу сприяло рішенню прискорити цей процес. Чилі має один із найвищих показників вакцинації у світі та вважається зразком реагування на пандемію: повністю вакциновано 85% населення, близько 57% отримали третє повторне щеплення.