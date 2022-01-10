В Чили начали вакцинировать от коронавируса четвертой дозой

В Чили в понедельник, 10 января, начали вакцинировать от коронавируса четвертой дозой препарата. Она предназначена для людей со слабым иммунитетом. Об этом сообщает ABC News.

Президент Себастьян Пиньер заявил, что Чили вводит четвертую дозу досрочно, потому что текущий ежедневный уровень заражения, который состовляет 4 тысячи случаев, может возрасти до 10 тысяч и более.

Вакцинация четвертой дозой для людей с иммунодефицитом завершится 7 февраля. Затем программа коснется людей старше 55 лет, получивших третью дозу не менее полугода назад. Это первая страна Латинской Америки, которая прибегла к такому шагу.

Чили вообще планировала начать вакцинацию четвертой дозой в феврале, однако резкое увеличение количества инфекций в соседних Аргентине, Боливии и Перу способствовало решению ускорить этот процесс. Чили имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире и считается образцом реагирования на пандемию: полностью вакцинировано 85% населения, около 57% получили третью повторную прививку.