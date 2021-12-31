В Ізраїлі дозволили четверту дозу вакцини від коронавірусу — але не для всіх

В Ізраїлі дозволили вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу. Її зможуть отримати люди з ослабленим імунітетом.

Про це пише The Associated Press.

Відповідне рішення ухвалив гендиректор МОЗ Нахман Еш. Наразі четверту дозу дозволили винятково людям з ослабленою імунною системою.

«Ми продовжимо щоденно відстежувати дані та побачимо, чи потрібно розширити цю рекомендацію на більшу частину населення», — сказав він.

Експерти пропонували значно ширший перелік тих, кому рекомендована четверта доза, але Еш залишив лише одну категорію людей.

За даними МОЗ, в Ізраїлі майже 70% населення отримали принаймні одну дозу вакцини, а трохи менше половини вже вакцинувалися трьома дозами.