В Венгрии всем желающим разрешили введение четвертой дозы вакцины

В Венгрии разрешили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Она будет доступна всем желающим.
Об этом пишет Reuters.
По словам главы аппарата премьер-министра Гергели Гуляша, четвертую дозу позволят вводить кому-либо при предварительной консультации с врачом. Соответствующее постановление правительство одобрит уже на этой неделе.
Такое решение в Венгрии приняли на фоне беспокойства по поводу предстоящей волны коронавируса, которая будет связана с новым штаммом «Омикрон». Накануне в среду в Дании также отметили, что будут предлагать четвертую дозу уязвимым слоям населения.
В то же время, в европейском регуляторе отмечают, что достаточных данных о необходимости и эффективности четвертой дозы пока нет.
Кроме того, венгерское правительство сократило с 10 дней до 7 дней срок карантина. Гуляш также сообщил, что люди могут выходить из него даже через 5 дней, если получат отрицательный результат теста.
- В Чили в понедельник, 10 января, начали вакцинировать от коронавируса четвертой дозой препарата. Она предназначена для людей со слабым иммунитетом.
- Первой страной, одобрившей четвертую дозу вакцины для людей из уязвимых слоев населения, стал Израиль. Таким образом, страна готовится к вспышке заболеваемости из-за штамма «Омикрон».