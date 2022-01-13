В Венгрии всем желающим разрешили введение четвертой дозы вакцины

В Венгрии разрешили введение четвертой дозы вакцины от коронавируса. Она будет доступна всем желающим.

Об этом пишет Reuters.

По словам главы аппарата премьер-министра Гергели Гуляша, четвертую дозу позволят вводить кому-либо при предварительной консультации с врачом. Соответствующее постановление правительство одобрит уже на этой неделе.

Такое решение в Венгрии приняли на фоне беспокойства по поводу предстоящей волны коронавируса, которая будет связана с новым штаммом «Омикрон». Накануне в среду в Дании также отметили, что будут предлагать четвертую дозу уязвимым слоям населения.

В то же время, в европейском регуляторе отмечают, что достаточных данных о необходимости и эффективности четвертой дозы пока нет.

Кроме того, венгерское правительство сократило с 10 дней до 7 дней срок карантина. Гуляш также сообщил, что люди могут выходить из него даже через 5 дней, если получат отрицательный результат теста.