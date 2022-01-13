МОЗ: У «помаранчевій» зоні карантину три області України

У «помаранчевій» карантинній зоні за рівнем епіднебезпеки вже перебувають Сумська, Херсонська та Івано-Франківська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Останньою до «помаранчевої» зони перейшла Івано-Франківська область. Там зафіксували перевищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування — 22,1% за норми до 20%. Цей коефіцієнт зростає також у Сумській та Херсонській областях.

Інші області країни — у «жовтій» зоні.

У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються. У «жовтій» зоні основне правило полягає в тому, що відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має «жовтий» COVID-сертифікат.