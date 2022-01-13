Минздрав: В «оранжевой» зоне карантина три области Украины

В «оранжевой» карантинной зоне по уровню эпидопасности уже находятся Сумская, Херсонская и Ивано-Франковская области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Последней в «оранжевую» зону перешла Ивано-Франковская область. Там зафиксировали превышение коэффициента выявления случаев инфицирования — 22,1% при норме до 20%. Этот коэффициент растет также Сумской и Херсонской областях.
Остальные области страны — в «желтой» зоне.
В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются. В «желтой» зоне основное правило состоит в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил хотя бы одну дозу прививки против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.
- 15 декабря 2021 года Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине с мая 2020 года.
- Первой в «оранжевую зону» в этом году вошла Херсонская область, но в мэрии Херсона заявили, что это механическая ошибка. Сумская область стала второй в «оранжевой» зоне.