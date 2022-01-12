У Львові та Черкасах в усіх школах шукають вибухівку. У Києві — на станціях метро, а в Одесі — у ТРЦ

Міські ради Львова і Черкас, а також управління поліції повідомили про перевірку всіх шкіл на наявність вибухівки.
До поліції міст надійшли анонімні повідомлення про мінування. Фахівці перевіряють приміщення навчальних закладів і прилеглі до них території. У деяких школах дітей евакуювали, в інших частина дітей — на дистанційному навчанні. У Черкасах правоохоронцям потрібно перевірити приблизно 38 шкіл, а у Львові — 101.
У Києві вибухівку шукають у метрополітені. На вхід, вихід і пересадку закрито станції «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Театральна», «Вокзальна».
У поліції заявили, що шукають анонімів, які залишили повідомлення про мінування.
Після 15:30 зʼявилися повідомлення про замінування двох аеропортів — «Київ» і «Бориспіль», а також кількох столичних ТРЦ. В Одесі вибухівку шукають в усіх ТРЦ.
На станціях «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту» бомби не знайшли. Ще на двох станціях тривають перевірки.
- 7 січня вибухівку шукали в 10 ТРЦ Києва та на вокзалі, а 8 січня — у всіх ТРЦ столиці.
- Наприкінці грудня через повідомлення про вибухівку поліція перекривала міст Патона, що призвело до заторів у столиці.