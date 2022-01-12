Во Львове и Черкассах во всех школах ищут взрывчатку. В Киеве — на двух станциях метро

Городские советы Львова и Черкасс, а также управлениях полиции, сообщили о проверке всех школ на наличие взрывчатки.

В полицию городов поступили анонимные сообщения о минировании. Специалисты проверяют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории. В некоторых школах детей эвакуировали, в других часть детей на дистанционном обучении. В Черкассах правоохранителям нужно проверить около 38 школ, а во Львове — 101.

В Киеве взрывчатку ищут в метрополитене. На вход и выход, а также пересадку, закрыты станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

В полиции также заявили, что ищут анонима, оставившего сообщение о минировании.