В Киеве ищут взрывчатку в десяти ТРЦ. На центральном вокзале ее не нашли

Полиция совместно со взрывотехнической службой проверяет 10 торговых центров Киева на наличие взрывчатки.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранителям поступили анонимные сообщения о минировании ТРЦ и центрального железнодорожного вокзала. Специалисты проверили вокзал и взрывчатку не нашли. При этом пришлось эвакуировать около 650 человек.

Поиски взрывчатки в торговых центрах продолжают. В полиции отказались указывать названия ТРЦ.

Как передает «Суспільне», бомбы искали в «Глобусе» и продолжают искать в «Гуливере», «Ультрамарине», «Метро», «Дрим Тауне» и других ТРЦ.