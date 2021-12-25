Полиция перекрывала мост Патона из-за сообщения о взрывчатке

Патрульная полиция перекрывала автомобильное движение на мосту Патона в Киеве из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов», — сообщили в столичной полиции.

Правоохранители обследовали мост и прилегающие к нему территории. После завершения проверки инциденту дадут правовую квалификацию.

Позже полиция сообщила, в ходе проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Движение по мосту возобновили.