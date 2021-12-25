Полиция перекрывала мост Патона из-за сообщения о взрывчатке

Патрульная полиция перекрывала автомобильное движение на мосту Патона в Киеве из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинологов», — сообщили в столичной полиции.
Правоохранители обследовали мост и прилегающие к нему территории. После завершения проверки инциденту дадут правовую квалификацию.
Позже полиция сообщила, в ходе проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. Движение по мосту возобновили.
- 1 июня 2020 полиция перекрыла движение транспорта на мосту Метро из-за сообщения о заминировании. Через час мужчина, который сообщил о «заминировании» моста, был задержан. Он угрожал взорвать мост, если ему не смогут организовать срочную встречу с на то время министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
- 3 июня Днепровский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью залога «минера» моста Метро Виталия Ткаленко.
- Мост Метро миновали и раньше — в сентябре 2019 года. Тогда мост Метро заблокировали на несколько часов, а движение транспорта возобновили поздно вечером.