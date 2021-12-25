Поліція перекривала міст Патона через повідомлення про вибухівку

Патрульна поліція перекривала автомобільний рух на мосту Патона в Києві через повідомлення про мінування.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків і кінологів», — повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці обстежили міст і прилеглі до нього території. Після завершення перевірки події нададуть правову кваліфікацію.

Згодом у поліції повідомили, що під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновили.