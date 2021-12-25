Поліція перекривала міст Патона через повідомлення про вибухівку

Патрульна поліція перекривала автомобільний рух на мосту Патона в Києві через повідомлення про мінування.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків і кінологів», — повідомили у столичній поліції.
Правоохоронці обстежили міст і прилеглі до нього території. Після завершення перевірки події нададуть правову кваліфікацію.
Згодом у поліції повідомили, що під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновили.
- 1 червня 2020 року поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування. Через годину чоловіка, який повідомив про «замінування» мосту, затримали. Він погрожував підірвати міст, якщо йому не зможуть організувати термінову зустріч із тодішнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
- 3 червня Дніпровський районний суд міста Києва заарештував на 60 діб із можливістю застави «мінера» мосту Метро Віталія Ткаленка.
- Міст Метро мінували і раніше — у вересні 2019 року. Тоді міст Метро заблокували на декілька годин, а рух транспорту відновили пізно ввечері.