В Киеве второй день подряд ищут взрывчатку. Неизвестные «заминировали» все торговые центры

В Киеве неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех торговых центрах.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам правоохранителей, злоумышленники прислали информацию о взрывчатке в торговых центрах по электронной почте.

Полицейские и взрывотехники проверяют здания, посетителей эвакуировали.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о «заминировании» ТРЦ Retroville и «Глобус».