В Киеве второй день подряд ищут взрывчатку. Неизвестные «заминировали» все торговые центры

В Киеве неизвестные сообщили об угрозе взрыва во всех торговых центрах.
Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По словам правоохранителей, злоумышленники прислали информацию о взрывчатке в торговых центрах по электронной почте.
Полицейские и взрывотехники проверяют здания, посетителей эвакуировали.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о «заминировании» ТРЦ Retroville и «Глобус».
- Накануне, 7 января, специалисты проверяли на наличие взрывчатки 10 торговых центров Киева. Также был «заминирован» Центральный железнодорожный вокзал. Взрывчатку не нашли.
- Два дня назад (5 января) в трех ТРЦ Киева тоже искали взрывчатку. Сообщалось о заминировании торговых центров в Деснянском, Днепровском и Подольском районах столицы. Взрывчатку не нашли.