У Києві другий день поспіль шукають вибухівку. Невідомі «замінували» всі торгові центри

У Києві невідомі повідомили про загрозу вибуху в усіх торгових центрах.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За словами правоохоронців, зловмисники надіслали інформацію про вибухівку в торгових центрах електронною поштою.

Наразі поліцейські та вибухотехніки перевіряють будівлі, відвідувачів евакуювали.

Раніше в соцмережах очевидці повідомляли про «замінування» ТРЦ Retroville і «Глобус».