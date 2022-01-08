У Києві другий день поспіль шукають вибухівку. Невідомі «замінували» всі торгові центри

У Києві невідомі повідомили про загрозу вибуху в усіх торгових центрах.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі поліції Києва.
За словами правоохоронців, зловмисники надіслали інформацію про вибухівку в торгових центрах електронною поштою.
Наразі поліцейські та вибухотехніки перевіряють будівлі, відвідувачів евакуювали.
Раніше в соцмережах очевидці повідомляли про «замінування» ТРЦ Retroville і «Глобус».
- Напередодні, 7 січня, фахівці перевіряли на наявність вибухівки 10 торгових центрів Києва. Також був «замінований» Центральний залізничний вокзал. Вибухівку не знайшли.
- Два дні тому (5 січня) у трьох ТРЦ Києва теж шукали вибухівку. Повідомлялося про замінування торгових центрів у Деснянському, Дніпровському та Подільському районах столиці. Вибухівку не знайшли.