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У Києві другий день поспіль шукають вибухівку. Невідомі «замінували» всі торгові центри

Автор:
Катерина Кадакова
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У Києві невідомі повідомили про загрозу вибуху в усіх торгових центрах.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За словами правоохоронців, зловмисники надіслали інформацію про вибухівку в торгових центрах електронною поштою.

Наразі поліцейські та вибухотехніки перевіряють будівлі, відвідувачів евакуювали.

Раніше в соцмережах очевидці повідомляли про «замінування» ТРЦ Retroville і «Глобус».

  • Напередодні, 7 січня, фахівці перевіряли на наявність вибухівки 10 торгових центрів Києва. Також був «замінований» Центральний залізничний вокзал. Вибухівку не знайшли.
  • Два дні тому (5 січня) у трьох ТРЦ Києва теж шукали вибухівку. Повідомлялося про замінування торгових центрів у Деснянському, Дніпровському та Подільському районах столиці. Вибухівку не знайшли.