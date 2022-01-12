У зоні ООС загинув український військовий — окупанти стріляли біля Новотошківського

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил — він отримав поранення, несумісне з життям. Упродовж минулої доби, 11 січня, окупанти один раз порушили «тишу».

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними.