В зоне ООС погиб украинский военный — оккупанты стреляли возле Новотошковского

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил — он получил ранение, несовместимое с жизнью. За прошедшие сутки, 11 января, оккупанты один раз нарушили «тишину».

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.