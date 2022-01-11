Інженери «Антонов» полагодили шасі «Мрії», які пошкодились під час посадки у Польщі

Інженери компанії «Антонов» полагодили шасі українського вантажного літака «Мрія», які він пошкодив під час посадки у Польщі .

Транспортний Ан-225 «Мрія» — найбільший і найпотужніший у світі літак. Його створило підприємство «Антонов» у 1980-х роках для перевезення багаторазового космічного корабля «Буран». Літак може транспортувати на борту до 250 тонн. Його довжина 84 м, висота 18 м, розмах крила 88 м. При повному завантаженні його вага становить 640 тонн. Ан-225 може літати на відстані до 15 400 км. Екіпаж — 6 людей.