Инженеры «Антонов» починили шасси «Мрії», которые повредились при посадке в Польше

Транспортный Ан-225 «Мрія» – самый большой и мощный в мире самолет. Его создало предприятие «Антонов» в 1980-х годах для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Самолет может транспортировать на борту до 250 тонн. Его длина 84 м, высота 18 м, размах крыла 88 м. При полной погрузке его вес составляет 640 тонн. Ан-225 может летать на расстоянии до 15 400 км. Экипаж – 6 человек.

10 января 2022 года в аэропорту польского города Ряшев, во время приземления «Мрії» на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси «полет-земля». Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки.

В феврале 2019 года предприятие «Антонов» сообщило, что возобновляет производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, прекращенное в 2014 году. Российские детали в самолетах начнут заменять китайскими.