Самолет «Мрія» во время посадки в Польше повредил шасси. «Антонов» обещает оперативно провести ремонт

При посадке в Польше украинский грузовой самолет «Мрія» повредил шасси. В компании «Антонов» отметили, что оперативно проведут ремонт.
Об этом пишет пресс-служба компании в своем Facebook.
«10 января 2022 года, во время приземления самолета Ан-225 в аэропорту Ряшева, Польша, на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси «полет-земля». Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки «Мрії», — говорится в сообщении.
Также там рассказали, что после замены болтов самолет будет полностью отремонтирован и продолжит выполнение рейса.
Накануне в соцсетях публиковали видео посадки «Мрії» в польском аэропорту.
- Транспортный Ан-225 «Мрія» – самый большой и мощный в мире самолет. Он был создан КБ «Антонов» в 1980-х годах для перевозки многоразового космического корабля «Буран». Самолет может транспортировать на борту до 250 тонн. Его длина 84 м, высота 18 м, размах крыла 88 м. При полной загрузке его вес составляет 640 т. Ан-225 может летать на расстояния до 15 400 км. Экипаж — 6 человек.
- В феврале 2019 года предприятие «Антонов» сообщило, что возобновляет производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, прекращенное в 2014 году. Российские детали в самолетах начнут заменять китайскими.