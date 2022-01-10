Самолет «Мрія» во время посадки в Польше повредил шасси. «Антонов» обещает оперативно провести ремонт

При посадке в Польше украинский грузовой самолет «Мрія» повредил шасси. В компании «Антонов» отметили, что оперативно проведут ремонт.

Об этом пишет пресс-служба компании в своем Facebook.

«10 января 2022 года, во время приземления самолета Ан-225 в аэропорту Ряшева, Польша, на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси «полет-земля». Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки «Мрії», — говорится в сообщении.

Также там рассказали, что после замены болтов самолет будет полностью отремонтирован и продолжит выполнение рейса.

Накануне в соцсетях публиковали видео посадки «Мрії» в польском аэропорту.