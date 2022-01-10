Літак «Мрія» під час посадки у Польщі пошкодив шасі. «Антонов» обіцяє оперативно провести ремонт

Під час посадки у Польщі український вантажний літак «Мрія» пошкодив шасі. У компанії «Антонов» зазначили, що оперативно проведуть ремонт.

Про це пише пресслужба компанії у своєму Facebook.

«10 січня 2022 року, під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії», — йдеться у повідомленні.

Також там розповіли, що після заміни болтів літак буде повністю відремонтовано і він продовжить виконання рейсу.

Напередодні у соцмережах публікували відео посадки «Мрії» в польському аеропорту.