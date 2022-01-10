Літак «Мрія» під час посадки у Польщі пошкодив шасі. «Антонов» обіцяє оперативно провести ремонт

Під час посадки у Польщі український вантажний літак «Мрія» пошкодив шасі. У компанії «Антонов» зазначили, що оперативно проведуть ремонт.
Про це пише пресслужба компанії у своєму Facebook.
«10 січня 2022 року, під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії», — йдеться у повідомленні.
Також там розповіли, що після заміни болтів літак буде повністю відремонтовано і він продовжить виконання рейсу.
Напередодні у соцмережах публікували відео посадки «Мрії» в польському аеропорту.
- Транспортний Ан-225 «Мрія» — найбільший і найпотужніший у світі літак. Він був створений КБ «Антонов» у 1980-х роках для перевезення багаторазового космічного корабля «Буран». Літак може транспортувати на борту до 250 тонн. Його довжина 84 м, висота 18 м, розмах крила 88 м. При повному завантаженні його вага становить 640 т. Ан-225 може літати на відстані до 15 400 км. Екіпаж — 6 осіб.
- У лютому 2019 року підприємство «Антонов» повідомило, що відновлює виробництво літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178, припинене в 2014 році. Російські деталі в літаках почнуть заміняти китайськими.