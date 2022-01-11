США нададуть Афганістану понад $300 мільйонів гуманітарної допомоги і понад 1 мільйон доз вакцин

Сполучені Штати Америки нададуть народу Афганістану $308 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Емілі Хорн від 11 січня.

Гуманітарну допомогу надаватиме Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вона надходитиме безпосередньо через гуманітарні організації і передбачає основні медичні послуги, допомогу у підготовці до зими, харчі, водопостачання, санітарію та гігієнічні послуги. В Афганістані зараз загострюється гуманітарна криза, яку посилює пандемія, посуха і недоїдання — на додаток до того, що у серпні 2021 року владу у країні захопили бойовики руху «Талібан».

Крім того, США надають народу Афганістану один мільйон доз вакцини від коронавірусу через механізм COVAX, в результаті чого загальна кількість доз досягає 4,3 мільйона доз.