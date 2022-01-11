США нададуть Афганістану понад $300 мільйонів гуманітарної допомоги і понад 1 мільйон доз вакцин

Сполучені Штати Америки нададуть народу Афганістану $308 мільйонів у вигляді гуманітарної допомоги. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Емілі Хорн від 11 січня.
Гуманітарну допомогу надаватиме Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вона надходитиме безпосередньо через гуманітарні організації і передбачає основні медичні послуги, допомогу у підготовці до зими, харчі, водопостачання, санітарію та гігієнічні послуги. В Афганістані зараз загострюється гуманітарна криза, яку посилює пандемія, посуха і недоїдання — на додаток до того, що у серпні 2021 року владу у країні захопили бойовики руху «Талібан».
Крім того, США надають народу Афганістану один мільйон доз вакцини від коронавірусу через механізм COVAX, в результаті чого загальна кількість доз досягає 4,3 мільйона доз.
Загалом обсяг гуманітарної допомоги США в Афганістані та афганським біженцям у регіоні з жовтня 2021 року склав майже $782 мільйони.
У жовтні 2021 року ООН попереджала, що в Афганістані голодна смерть загрожує 23 мільйонам людей (у серпні цей показник становив 14 мільйонів). За останні чотири десятиліття понад шість мільйонів афганців залишили країну, рятуючись від війни та економічних криз, більшість із них живуть у сусідніх Ірані та Пакистані.
- На початку жовтня 2021 року переговори з талібами провели США. Сторони обговорювали й гуманітарну допомогу. «Талібан» при цьому ніхто визнавати не хоче, але перед цим президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно домогтися виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій на рівні ООН.
- У грудні 2021 року в Афганістані «Талібан» почав видавати паспорти та документи на виїзд із країни. Видачу паспортів та дозволів на виїзд припинили у серпні — після захоплення влади бойовиками.