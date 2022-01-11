США предоставит Афганистану более $300 миллионов гуманитарной помощи и более 1 миллиона доз вакцин

Соединенные Штаты Америки предоставят народу Афганистана $308 миллионов в виде гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эмили Хорн от 11 января.

Гуманитарную помощь будет оказывать Агентство США по международному развитию (USAID). Она будет поступать непосредственно через гуманитарные организации и предусматривает основные медицинские услуги, помощь в подготовке к зиме, питание, водоснабжение, санитарию и гигиенические услуги. В Афганистане сейчас обостряется гуманитарный кризис, который усугубляется пандемией, засухой и недоеданием — в дополнение к тому, что в августе 2021 года власть в стране захватили боевики движения «Талибан».

Кроме того, США предоставляют народу Афганистана один миллион доз вакцины от коронавируса через механизм COVAX, в результате чего общее количество доз достигает 4,3 миллиона доз.