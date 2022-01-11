Instagram розробляє функцію, яка дозволить змінювати розташування публікацій у профілі

Instagram працює над розробкою нових функцій для соціальної мережі, зокрема йдеться про можливість закріплювати дописи, редагувати послідовність постів та повністю видаляти обліковий запис із додатка.

Про це у Twitter розповів незалежний розробник Алессандро Палуцці.

Певний час нові функції будуть доступні тільки у тестовому режимі, а потім їх зроблять загальнодоступними. Скористатися можливостями можна буде у налаштуваннях.

Також Палуцці показав нові наліпки, які можна буде додати у сторіз.

Крім того, за словами розробника, Instagram продовжує працювати над можливістю видалення облікового запису з програми, тобто користувачам запропонують вибрати між відключенням облікового запису та його повним видаленням з додатка.