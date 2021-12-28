Глава Instagram заявив, що у 2022 році соцмережа «переосмислить свою сутність»

Глава соціальної мережі Instagram Адам Моссері пообіцяв, що додаток у 2022 році «переосмислить свою сутність». Про це він повідомив у вівторок, 28 грудня, у відео, яке опублікував у Twitter.

Моссері представив цілі для компанії на 2022 рік (на додаток до зусиль у сфері безпеки):

консолідацію зусиль навколо Reels (конкурент TikTok);

подальше використання повідомлень — аби зручніше було листуватися;

покращення інструментів для заробітку користувачів.

Глава соцмережі сказав, що попри критику Instagram працюватиме над прозорістю. «Ми вважаємо важливим, щоб люди розуміли, як працює Instagram», — додав він.