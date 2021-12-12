Голова Instagram розʼяснив повернення хронологічної стрічки. Тестується два варіанти

Голова Instagram Адам Моссері розповів, що розробники соцмережі зараз тестують два варіанти повернення хронологічної стрічки, але від алгоритмічної моделі не відмовляться.

Про це пише The Verge.

Наразі алгоритми соцмережі вибирають, у якій послідовності показувати пости. У хронологічній стрічці, від якої відмовилися у 2016 році, пости показуються за хронологією.

Одна з версій хронологічної стрічки дозволить користувачам вибрати обрані облікові записи, пости яких показуватимуться на самому початку і по порядку. Інша версія дозволить бачити пости у хронологічному порядку від усіх, за ким слідкує користувач.

За словами Моссері, оновлення буде доступне «вже незабаром», але у якому вигляді залишиться алгоритмічна стрічка, він не уточнив. Він лише зауважив, що ранжування контенту в Instagram допомагає звʼязати людей із контентом, який для них важливіший.