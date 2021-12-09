Instagram планує на початку 2022 року повернути хронологічну стрічку

Соціальна мережа Instagram у 2022 році планує повернути хронологічну стрічку — коли пости у стрічці показуються за хронологією. Зараз алгоритми соцмережі обирають, у якій послідовності показувати дописи.

Про це під час виступу у Сенаті заявив заявив глава сервісу Адам Моссері, цитує Engadget. Тема його виступу стосувалась безпеки підлітків.

«Наразі ми працюємо над версією хронологічної стрічки, яку сподіваємося запустити наступного року», — сказав Моссері, додавши, що компанія працює над цією функцією протягом декількох місяців. Жодних подробиць він не повідомив, крім того, що запуск націлений на перший квартал 2022 року.

Пізніше соцмережа підтвердила роботу над хронологічною стрічкою і тим, що працює над стрічкою «обраних»: повідомлення від обраних друзів відображатимуться вище у стрічці. Ця функція не буде обовʼязковою, її можна буде вимикати.