Instagram планирует в начале 2022 года вернуть хронологическую ленту

Социальная сеть Instagram в 2022 году планирует вернуть хронологическую ленту – когда посты в ленте показываются по хронологии. Сейчас алгоритмы соцсети выбирают, в какой последовательности показывать посты.

Об этом во время выступления в Сенате заявил глава сервиса Адам Моссери, цитирует Engadget. Тема его выступления касалась безопасности подростков.

«В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году», — сказал Моссери, добавив, что компания работает над этой функцией в течение нескольких месяцев. Никаких подробностей он не сообщил, кроме того, что запуск нацелен на первый квартал 2022 года.

Позже соцсеть подтвердила работу над хронологической лентой и тем, что работает над лентой избранных: посты от избранных друзей будут отображаться выше в ленте. Эта функция не будет обязательна, ее можно будет выключить.