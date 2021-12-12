Глава Instagram разъяснил возвращение хронологической ленты. Тестируется два варианта

Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что разработчики соцсети сейчас тестируют два варианта возвращения хронологической ленты, но от алгоритмической модели не откажутся.

Об этом пишет The Verge.

Сейчас алгоритмы соцсети выбирают, в какой последовательности показывать посты. В хронологической ленте, от которой отказались в 2016 году, посты показываются по хронологии.

Одна из версий хронологической ленты позволит пользователям выбрать избранные аккаунты, посты которых будут показываться в самом начале и по порядку. Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.

По словам Моссери, обновление будет доступно «уже в скором времени», но в каком виде останется алгоритмическая лента он не уточнил. Он лишь заметил, что ранжирование контента в Instagram помогает связать людей с контентом, который для них более важен.