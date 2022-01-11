Instagram разрабатывает функцию, которая позволит менять местами публикации в профиле

Instagram работает над разработкой новых функций для социальной сети, в частности, речь идет о возможности закреплять публикации, редактировать последовательность постов и полностью удалять учетную запись из приложения.
Об этом в Twitter рассказал независимый разработчик Алессандро Палуцци.
Некоторые функции будут доступны только в тестовом режиме, а затем их сделают общедоступными. Воспользоваться ими можно будет в настройках.
Также Палуцци показал новые наклейки, которые можно будет добавить в сториз.
Кроме того, по словам разработчика, Instagram продолжает работать над возможностью удаления аккаунта из программы, то есть пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением из приложения.
- В соцсети Instagram скоро появятся платные подписки на авторов контента. Функция появится в приложении и позволит пользователям платить за эксклюзивный контент.