Японія продовжила заборону в’їзду для іноземців до кінця лютого

Зазначимо, посилений карантин передбачає заборону на в’їзд до країни для всіх іноземців, включаючи студентів та іноземних членів сімей громадян Японії чи постійних жителів, за винятком особливих обставин. У такому разі люди повинні провести до шести днів на самоізоляції в готелі, після чого перебувати на домашньому карантині.

Про це заявив премʼєр-міністр Фуміо Кішіда 11 січня, цитує Reuters .

Японія вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження на вʼїзд до країни , щоб запобігти поширенню варіанта коронавірусу «Омікрон», до кінця лютого.

«Ми збережемо поточну структуру заходів до кінця лютого… вживаючи необхідних заходів з погляду гуманітарних та національних інтересів», — наголосив він.

Ці заходи викликали протести та петиції, що закликають до змін, зокрема зменшити кількість випадків розлучень членів родин. В уряді заявили, що можуть впровадити деякі винятки.

Водночас у Японії збираються почати вакцинацію дітей віком до 12 років.

«Завдяки найжорсткішим прикордонним правилам у країнах G7 ми змогли звести поширення «Омікрона» до мінімального рівня, що дало нам час підготуватися до боротьби з інфекцією всередині країни», — сказав Кішіда.