Япония продлила запрет въезда для иностранцев до конца февраля

Япония решила продлить жесткие карантинные ограничения на въезд в страну, чтобы предотвратить распространение варианта коронавируса «Омикрон», до конца февраля.
Об этом заявил премьер-министр Фумио Кишида 11 января, цитирует Reuters.
Отметим, усиленный карантин предусматривает запрет на въезд в страну для всех иностранцев, включая студентов и иностранных членов семей граждан Японии или постоянных жителей, за исключением особых обстоятельств. В таком случае люди должны провести до шести дней на самоизоляции в отеле, после чего находиться на домашнем карантине.
«Мы сохраним текущую структуру мер до конца февраля… принимая необходимые меры с точки зрения гуманитарных и национальных интересов», — подчеркнул он.
Эти меры вызвали протесты и петиции, призывающие к переменам, в частности сократить количество случаев разлучения членов семей. В правительстве заявили, что могут ввести некоторые исключения.
В то же время в Японии собираются начать вакцинацию детей в возрасте до 12 лет.
«Благодаря самым жестким пограничным правилам в странах G7 мы смогли свести распространение «Омикрона» к минимальному уровню, что дало нам время подготовиться к борьбе с инфекцией внутри страны», — сказал Кишида.
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- Ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.