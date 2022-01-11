У Харкові в іноземного студента виявили малярію. Він госпіталізований

У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Інфекцію виявили у студента з Республіки Конго.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

Вказаний студент приїхав до Харкова на початку року на навчання. Збудники малярії у нього виявили під час медогляду, після чого його було госпіталізовано до Міської лікарні № 31.

За місцем його проживання проведено «епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів».