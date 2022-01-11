В Харькове у иностранного студента выявили малярию. Он госпитализирован

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Инфекцию выявили у студента из Республики Конго.

Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Указанный студент приехал в Харьков в начале года на обучение. Возбудители малярии у него обнаружили во время медосмотра, после чего он был госпитализирован в Городскую больницу № 31.

По месту его жительства провели «эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий».