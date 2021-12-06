ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к резкому увеличению смертности от малярии

По данным ВОЗ, в 2020 году во всем мире зарегистрировали 241 миллион случаев малярии — это на 14 миллионов больше, чем годом ранее. По оценкам, количество умерших от этой болезни выросло на 69 тысяч — до 627 тысяч человек. Приблизительно две трети этих смертей (47 тысяч) связаны с перебоями в проведении профилактики, диагностики и лечения малярии во время пандемии COVID-19.

Сейчас большинство случаев малярии приходится на страны Африки к югу от пустыни Сахары. В 2020 году около 95% всех случаев малярии и 96% всех случаев смерти от нее регистрировали именно в этих регионах. Около 80% смертей — дети до 5 лет.

В ВОЗ подчеркнули, что коронавирус уничтожил прогресс в борьбе с малярией, достигшей стабильного уровня до того, как разразилась пандемия.