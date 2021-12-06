ВООЗ: Пандемія коронавірусу призвела до різкого збільшення смертності від малярії

За даними ВООЗ, у 2020 році у всьому світі зареєстрували 241 мільйон випадків малярії — це на 14 мільйонів більше, ніж роком раніше. За оцінками, кількість померлих від цієї хвороби зросла на 69 тисяч — до 627 тисяч людей. Приблизно дві третини цих смертей (47 тисяч) повʼязані з перебоями у проведенні профілактики, діагностики та лікування малярії під час пандемії COVID-19.

Наразі більшість випадків малярії припадає на країни Африки на південь від пустелі Сахари. У 2020 році близько 95% усіх випадків малярії та 96% усіх випадків смерті від неї реєстрували саме в цих регіонах. Близько 80% смертей — діти віком до 5 років.

У ВООЗ наголосили, що коронавірус знищив прогрес у боротьбі з малярією, яка досягла стабільного рівня до того, як вибухнула пандемія.