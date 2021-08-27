У Харкові у жінки виявили малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

У Харкові зареєстрували випадок малярії — у 42-річної жінки, яка повернулася з Нігерї.

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Жінка повернулась до України 16 серпня, 20 серпня зʼявилися симптоми (загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 °С). Вона звернулася до лікарів 24 серпня, тоді ж підтвердилась малярія.

Під час перебування в Нігерії жінка не хворіла, проте помічала покуси комарів. До виїзду та під час перебування у країні хіміопрофілактику проти малярії вона не робила.