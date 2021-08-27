У Харкові у жінки виявили малярію. Вона нещодавно повернулася з Нігерії

У Харкові зареєстрували випадок малярії — у 42-річної жінки, яка повернулася з Нігерї.
Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Жінка повернулась до України 16 серпня, 20 серпня зʼявилися симптоми (загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 °С). Вона звернулася до лікарів 24 серпня, тоді ж підтвердилась малярія.
Під час перебування в Нігерії жінка не хворіла, проте помічала покуси комарів. До виїзду та під час перебування у країні хіміопрофілактику проти малярії вона не робила.
За 2020 рік і з початку 2021 року в Харківській області зареєстрували девʼять завізних випадків малярії, дві людини померли (мешканці Харкова, які перебували у країнах Африканського континенту та не пройшли хіміопрофілактику).
Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільш поширена у країнах із тропічним кліматом і протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Якщо плануєте поїздку у країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості. Профілактичних щеплень проти малярії не існує.
Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом виникла лихоманка, з’явився головний біль, слабкість, озноб чи інші симптоми, треба негайно звернутись до лікаря і повідомити, яку країну та коли відвідували. Малярія є причиною понад 400 тисяч смертей на рік, переважно серед дітей в Африці.
- У квітні 2021 року фахівці Оксфордського університету заявили, що випробування розробленої ними вакцини від малярії показали, що її ефективність становить 77%.
- В африканській країні Малаві тестують першу у світі вакцину від малярії. Вакцина має захистити дітей від зараження цією хворобою. Щеплення не дають абсолютної гарантії, але повинні значно знизити ризик підхопити малярію, яку переносять москіти.