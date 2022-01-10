Неповнолітні, які вакцинувалися, отримають тисячу гривень. Зеленський доручив розробити програму

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити механізм виплати тисячі гривень за вакцинацію для неповнолітніх. Ідеться про українців, які у віці від 12 до 18 років отримали щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба президента.

Тепер уряд має налагодити механізм виплати грошей для підлітків, які пройшли повний курс вакцинації.

Наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів і ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми.

За три тижні дії програми громадяни отримали майже 6,4 мільярда гривень, з яких мільярд уже витратили. З 11 січня Альфа-Банк і monobank почнуть видавати пластикові картки «єПідтримка».