У «помаранчевій» зоні карантину вже дві області України

До «помаранчевої» карантинної зони за рівнем епіднебезпеки перейшла Сумська область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
У Сумській області перевищено граничне значення коефіцієнта виявлення нових випадків інфікування коронавірусом (21%).
У «помаранчевій» зоні діють такі самі карантинні правила, як і в «жовтій», але це означає, що область наближається до «червоної» зони — у ній карантинні правила посилюються. У «жовтій» зоні основне правило полягає в тому, що відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 і має «жовтий» COVID-сертифікат.
Сумська область стала другою у «помаранчевій» зоні. Вчора, 9 січня, до неї потрапила Херсонська область. При цьому в Херсонській області другий день поспіль перевищена динаміка рівня госпіталізацій.
Всі інші області поки що знаходяться в «жовтій» зоні.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитися в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.