Суд Мʼянми дав ще 4 роки вʼязниці поваленому лідеру Аун Сан Су Чжі

Суд Мʼянми засудив колишню держрадницю республіки Аун Сан Су Чжі до чотирьох років позбавлення волі.
Про це повідомляють Euronews і Sky News.
Поваленого політика визнали винною у зберіганні неліцензованих рацій і порушенні карантинних обмежень, запроваджених через COVID-19. Вирок ухвалено в рамках судового процесу, за підсумками якого Су Чжі загрожує кілька десятків років вʼязниці.
На початку грудня 2021 року Су Чжі отримала перший вирок у цій справі — 4 роки вʼязниці за підбурювання до інакодумства і порушення правил карантину.
- 1 лютого 2021 року у Мʼянмі стався переворот, внаслідок чого до влади прийшли військові.
- 76-річна Су Чжи була премʼєр-міністром Мʼянми та де-факто лідером країни до того, як 10 місяців тому її затримала хунта, що захопила владу, і висунула 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними у сумі становить понад 100 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, порушення карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурювання до інакомислення, незаконний імпорт та зберігання рацій та порушення Закону про державну таємницю колоніальної епохи. Аунг Сан Су Чжі відкинула всі звинувачення і заявила, що всі вони мають політичний характер.
- У жовтні минулого року хунта Мʼянми засудила до 20 років вʼязниці помічника Су Чжі.